Mehmet Ali Erbil, polis merkezinde imza attı
Reklamını yaparak yasadışı bahis teşviğinde bulunduğu suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil, mahkeme kararıyla uygulanan haftada bir gün imza verme yükümlülüğü kapsamında polis merkezine gitti
Mehmet Ali Erbil hakkında, reklamını yaparak yasadışı bahis teşviğinde bulunduğu suçlamasıyla; 'kişileri reklam yoluyla spor müsabakalarına dayalı yasadışı bahis ve şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti.
Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Erbil’in, hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu.
30 Aralık'ta İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Mehmet Ali Erbil'in, ilk duruşma öncesinde avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sunmuştu.
HER HAFTA BİR GÜN İMZA ATMASINA KARAR VERİLMİŞTİ
Yapılan itiraz sonucunda, 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilmiş, Mehmet Ali Erbil hakkında her hafta pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.
ERBİL, KARAKOLA GİDEREK İMZA VERDİ
Adli kontrol tedbiri kapsamında Mehmet Ali Erbil, Sarıyer'deki polis merkezine giderek imza attı. Öte yandan, polis merkezinden çıkan Erbil, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan oradan ayrıldı.