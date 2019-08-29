Trabzonspor'da oynarken Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı çıkaran Mehmet Ekici'de sıcak gelişmeler yaşanıyor!

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Mehmet Ekici'yle yollarını ayıracağı öne sürüldü! Sakatlıkları nedeniyle düzenli oynayamayan ve rotasyonda forma şansı verilmeyeceği belirtilen Mehmet Ekici'ye "Kendine kulüp bul" denildiği öne sürüldü!

Fenerbahçe'de geçirdiği sürede 49 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergileyen Mehmet Ekici'yle ilgili diğer bir iddia da Beşiktaş cephesinden geldi. Siyah-beyazlıların daha önce de istediği futbolcuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için girişimler yaptığı iddia edildi!