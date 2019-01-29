Fenerbahçe ligde 6 hafta aradan sonra kazanırken, Ümraniyespor faciası sonrasında da derin bir nefes almış oldu. Yeni Malatyaspor'a karşı alınan bu galibiyette başrolü bir de penaltı kaçıran ve attığı 2 golle Mehmet Ekici oynadı. Karşılaşmanın yıldızı olan Ekici attığı frikik golünden sonra ise Ersun Yanal'ın yanına kadar gidip teknik direktörüne sarıldı.

Başarılı orta saha oyuncusu kariyerinde bugüne kadar en iyi performansını 2014-2015 sezonunda yaşamış ve ligde 29 maçta 9 gol atıp 11 de asist yaparak kariyer zirvesine çıkmıştı. O sezona Vahid Halilhodzic ile başlayan fakat 10. hafta teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Bordo-Mavililer'de Yanal ile iyi bir hava yakalanmış, bu çıkışın en parlayan ismi ise Mehmet Ekici olmuştu.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Yanal'dan önce 7 maçta süre bulan Mehmet Ekici sadece 1 gol atıp 2 de asist yaparken başarılı teknik adamın göreve gelmesiyle 22 maçta forma şansı bulmuş 8 gol, 9 asistle çok başarılı bir performans göstermişti. Yanal ile adeta kariyer zirvesini yapan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de yeniden buluştuğu teknik adam ile daha fazla süre bulmaya başladı.

Yeni Malatyaspor'a karşı da galibiyette en önemli payın sahibi olan Ekici 2. golden sonra Ersun Yanal'ın yanına giderek samimi ve sımsıkı sarıldı. Maç sonunda bu sevincin sırrını sorduğumuz yıldız oyuncu konuyla ilgili HABERTÜRK'e, "Ersun hoca bana güveniyor. Ben de ona çok güveniyorum. Onun yanına gidip sarılmamın sebebi bu. Umarım bu havayı korur ve galibiyetler almaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.