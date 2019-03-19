Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Mehmet Özdilek, NTV'ye açıklamalar yaptı. Son olarak BB Erzurumspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, Siyah-Beyazlı takımdan ayrılıp yeni sezonda A Milli Takım'ı çalıştıracak olan Şenol Güneş'ten övgüyle bahsederk "Şenol hoca bulunduğu süreç içerisinde Beşiktaş'a çok şey kattı. Ama Beşiktaş Kulübü de Şenol Güneş'e çok şey kattı. Bu birliktelik çok önemliydi. 4. senesinde belki bu sezon beklentilerin altında kaldı Beşiktaş ama ilk 2 sene şampiyonluk yaşadı, 3. senesinde kaçırdı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak çok önemliydi. Dolayısıyla başarılı bir süreç yaşadı. Tabii ki Şenol hocanın da tercihleri var. Ona saygı duymak lazım, ki görüşüp konuşuyorum kendisiyle... Milli Takım için de yerinde bir tercih olduğunu düşünüyorum ki ben hep Türk Milli Takımı'nın başında bir Türk hocanın olması görüşünü de savundum hep... Bu anlamda bakıldığında da Şenol hocanın hem Milli Takım'a hem de Türk futboluna ciddi katkısı olacaktır. Bizler de ona yardımcı olmalıyız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
"BENİ ONORE EDİYOR"
Özdilek, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörlüğü için adının geçmesiyle ilgili olarak ise "Bu tercihi ben söyleyemem. Bu tercihi başkan ve yönetim kurulu yapacak. Bu tercihi yaparlarsa da bugün itibarıyla oraya her yönüyle hazır olduğumu çok net ifade edebilirim. Çünkü ben 12 yıldır Süper Lig'de antrenörlük yapan bir teknik adamım ve zor süreçlerde takımlar aldım. Onları da sağlıklı ortamlara çıkararak devam ettim. Zaman zaman ayrılıklar oldu, bu futbolun doğasında var. Bununla ilgili benim bugün bir şey söylemem etik olmaz. 8 hafta sonra karşımıza neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Kamuoyunda böyle bir beklenti var. Gittiğim her yerde bu soruluyor. Bu da beni onore ediyor ama yine söylüyorum; bunun tercihini yapacak olan Beşiktaş Başkanı ve yönetimi olacaktır" dedi.
"2. OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Şifo, Beşiktaş'ın Süper Lig'deki durumu için ise "Ligin bitimine 8 hafta var, uzun bir periyot... Beşiktaş'ın şu an için ikincilik iddiası devam ediyor. Matematiksel olarak şampiyonluk iddiası devam etse de realitede zor çünkü iki ciddi rakip var önünde... Ancak 2. olmak da Şampiyonlar Ligi'ne gitme açısında çok önemli... Onun için bu mücadelenin içerisinde olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.
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