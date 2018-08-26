Phillip Cocu yönetiminde sezona Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 1-0 kaybettiği Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Göztepe'ye de deplasmanda 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılıların maçtaki tek golü, karşılaşmadaki ilk isabetli şutu çeken Halil Akbunar'dan geldi. Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mehmet Topal maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Özür dilediklerini söyleyen Topal, "Kalemize gelen ilk top gol oluyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ama artık bir şeylerin farkına varmalıyız ve uyanmalıyız. Çok üzgünüz. Özür dilemek isterim ama her zaman özür iyi olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaleyi bulan ilk şutun gol olmasına şaşıran tecrübeli oyuncu, "Bunların sezon başı olması da hoş değil. Toparlamamız gerekiyor, söyleyecek de bir şey yok. Gelen ilk top gol oluyor, bunu düşünmekten kafayı yiyeceğim" dedi.

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