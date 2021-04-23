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HaberlerDünyaMeksika, göçmen çocukları korumak için güney sınırında önlemleri artıracak - Haberler
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Meksika, göçmen çocukları korumak için güney sınırında önlemleri artıracak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hükümetinin ülkenin güney sınırında başta çocuklar olmak üzere göçmenlere daha fazla koruma sağlamak amacıyla gözetim faaliyetlerini artıracağını söyledi.

Meksika, göçmen çocukları korumak için güney sınırında önlemleri artıracak - Haberler
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, insan kaçakçıları tarafından "insafsızca" kullanılan göçmen çocuklara daha fazla koruma sağlanması için Meksika'nın güneyinde yer alan Chiapas, Campeche ve Tabasco eyaletlerinin temsilcileriyle bir toplantı yaptığını açıkladı.

Xinhua'da yer alan habere göre ülkenin başkenti Meksiko'da bulunan Ulusal Saray'da gazetecilere konuşan Meksika Devlet Başkanı, "Yaptığımız şeyi daha da güçlendirecek, çocukların korunmasına daha fazla önem verecek bir plan oluşturmak için anlaşmaya vardık çünkü bu, en rahatsız edici durum" dedi.

Lopez Obrador, yönetiminin, göçmen çocuklar adına barınaklar açılması için, yolsuzlukla mücadele kampanyasından elde edilen tasarruflardan kaynak ayıracağını söyledi.

Meksika hükümeti, refakatçisi olan ve olmayan çocukların göçünde son aylarda artış yaşandığını belirtiyor.

Lopez Obrador, güney sınırı stratejisinin farklı federal, eyalet ve belediye kuruluşlarının katılımıyla bir hafta içerisinde tanımlanacağını söyledi.

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