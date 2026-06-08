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        Haberler Kültür-Sanat Melike Şahin Maximum Uniq Açıkhava'da!

        Melike Şahin Maximum Uniq Açıkhava'da!

        Türk müziğinin güçlü ve özgün sesi Melike Şahin, BKM organizasyonuyla 12 Haziran Cuma akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        Melike Şahin Maximum Uniq Açıkhava'da!

        Kendine has tarzı, nostaljik esintiler taşıyan vokali ve Diva Yorgun, Deli Kan, Nasır, Pusulam Rüzgâr gibi dillere pelesenk olan hitleriyle müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesi edinen Melike Şahin, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

        İlk solo albümü Merhem ile yakaladığı ivmenin ardından, Akkor albümünün başarısıyla da müzikal vizyonunu kanıtlayan sanatçı, dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Arabesk, pop ve bağımsız müzik unsurlarını modern bir altyapıyla harmanlayan; sevenleri tarafından Diva Bebe olarak anılan Şahin, BKM etkinlikleri kapsamında, Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

        12 Haziran Cuma günü saat 21:00'de gerçekleşecek konserin biletleri, Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

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