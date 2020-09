Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Melis Aksoy, hayal dünyasını dijital efektlerle gerçeğe dönüştürerek Hollywood yapımlarına Türk kadını imzası atıyor. Birçok Hollywood dizisinin yaratıcısı olan sanatçı, Türk sinemasının dünyadaki vitrinine değer kazandırıyor.

Melis Aksoy, mezun olduktan sonra İspanyol şirketi Dvein Stüdyo'nun imzası olan 'The Vein/MAGMA' projesinden çok etkilenerek görsel efekt dünyasına katılmaya karar verdi. San Francisco'nun ünlü sanat okulu Academy of Art University'de aldığı görsel efektler eğitimi sırasında bitirme projesi olarak gerçekleştirdiği 'Life' adlı kısa film ile çok ses getirerek profesyonel görsel efekt dünyasının ilgisini çekmeyi başardı. Aksoy, 'American Horror Story', 'Agents of Shield', '13 Reasons of Why' ve 'The Outsider' adlı projelerde tek kadın baş görsel efekt sanatçısı olarak çalıştı.