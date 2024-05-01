Melis Sezen: Dans etmeyi çok seviyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beşiktaş Akaretler'de düzenlenen bir partide objektiflere yansıyan Melisa Sezen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni filminin bittiğini söyleyen Melis Sezen; "Çok özel bir proje. Beni çok heyecanlandırıyor. Konu Atatürk olunca, her şey bambaşka oluyor. Oyuncu kadromuz ekibimiz muhteşem bir enerji vardı. İnşallah izleyiciler de beğenir" dedi.