Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yaralılar var! Korkuluk parçaları araçlara saplandı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yaralılar var! Korkuluk parçaları araçlara saplandı!

        Diyarbakır'da lastiği patlayan aracın çarptığı refüjdeki korkuluklardan kopan demir parçaları 2 otomobile isabet etti. İnanılmaz olayda 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olayda alev alan bir otomobil de küle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da lastiği patlayıp takla atan hafif ticari aracın çarptığı refüjdeki korkuluklardan kopan demir parçalarının 2 otomobile isabet ettiği kazada 3’ü ağır, 5 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Tesisler Kavşağı’nda meydana geldi.

        BİR ARAÇ ALEV ALDI

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, lastiği patlayıp kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atıp ters dönen araç alev alırken, çarptığı refüjde korkuluklardan kopan demir parçaları yolda ilerleyen 2 otomobile isabet etti.

        REKLAM

        3 KİŞİ AĞIR YARALI

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ağır yaralanan hafif ticari araçtaki 3 kişi ile demir parçalarının isabet ettiği otomobillerdeki 1'i hamile 2 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Diyarbakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        4 aylık oğlunu cam sehpaya attı iddiasıyla uzaklaştırma cezası!
        4 aylık oğlunu cam sehpaya attı iddiasıyla uzaklaştırma cezası!
        Eren Elmalı yeniden alevlendi
        Eren Elmalı yeniden alevlendi