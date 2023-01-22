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Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!

Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanan Sadakatsiz adlı dizide Derin karakterini canlandıran oyuncu Melis Sezen, seyirci karşısına geri dönmeye hazırlanıyor. Kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem olan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün katıldığı bir davette tercih ettiği kombiniyle göz kamaştırdı.

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  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!

    Gülcemal dizisiyle ekrana döneceğini duyuran güzel oyuncu Melis Sezen, katıldığı davette tercih ettiği elbiseyle göz kamaştırdı. Ünlü ismin paylaşımlarına binlerce beğeni geldi.
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!

    Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrolü Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaşan Melis Sezen, kısa süreli bir aradan sonra tekrar izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!

    Kariyerinin yanında açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Melis Sezen, son olarak katıldığı davette tercih ettiği kombiniyle beğeni ve övgü yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin transparan elbisesi göz kamaştırdı.
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!

    Murat Ünalmış ile beraber başrolü paylaşacak olan Melis Sezen, katıldığı davetten Mert Divinli ile görüntülerini, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yayınladı.
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!

    İşte Melis Sezen'in kombini...
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!
  • Melis Sezen davette fırtınalar estirdi! Ünlü ismin şık elbisesiyle verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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