Elazığ'da 2013 yılında doğum gününü kutlamaya hazırlanırken oturduğu apartmanın 6. katından düşerek ağır yaralanan 21 yaşındaki Melisa Çağrıbay 5 yıllık tedavi sürecinin ardından yeniden yaşama tutundu. Beyninde hasar oluşan ve kısmi felç geçiren genç kız doktorların umudunu kestiği anda tedaviye tepki verdi. Melisa'nın 5 yıl sonra "Anne" demesi aileye büyük umut oldu. Tekerlekli sandalyede hayatına devam eden Melisa, destekle adım da atabilmeye başladı.



"ANNE DEMESİ EVDE BAYRAM HAVASI YAŞATTI"



Mustafa Uc'un haberine göre kızının iyileşmesi için büyük çaba harcayan anne Sevda Çağrıbay "Kızım 6. kattan düştü. 6 ay yoğun bakımda kaldı ve o süreçte sadece gözleri açıktı, hiçbir tepki vermiyordu. Boğazına trakeostomi seti takılıydı, mama desteği ile besleniyordu. 5 yılın sonunda ise tepki vermeye başladı. Sesler çıkartıyor ve gülümsüyordu. Doktorlar bunu bir mucize olarak bekliyordu. Çünkü kaç kez doktorlar benden tedavinin bitmesi için imza istediler ve ben kabul etmeyerek karşı çıktım. 'İyileşecek' dedim. Beşinci yılın sonunda kızımın ilk kez sesini duydum. Melisa 5 yıl sonra ilk kez anne dedi. Kızımın sesine hasret kalmıştım. 5 yıl sonra ilk defa anne demesi evimizde bir bayram havası yaşattı" dedi.

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