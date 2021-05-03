Bir dönem adı Ekin Koç ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Melisa Döngel, aşkını itiraf etti. Döngel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile iş insanı Deniz Şahin ile birliktelik yaşadığını duyurdu.

KURAL BOZDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 21 yaşındaki Melisa Döngel, bu gönderisi ile adeta kural bozdu. Böylelikle hakkında çıkan iddiaları da yalanlamış olan oyuncuya takipçileri, "Mutluluklar" şeklinde yorumlar yaptı.