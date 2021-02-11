Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Melisa Şenolsun, önceki akşam Rumeli Hisarı'nda bir marketten çıkarken görüntülendi. Alışveriş sonrası gazetecilerle sohbet eden Şenolsun, "Her şey yolunda. Bir sinema filmi çekiyoruz. Güzel bir iş oluyor" dedi.