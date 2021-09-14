Memleket havası ve şıklık yarışı bir arada:

12 yarışmacı ilk altınlarını kazanmak üzere geldikleri yörenin kıyafetleriyle podyuma çıktı. Yarışmacılar yörelerini kendi yeteneklerini kullanarak temsil ederken, heyecanlı ve eğlenceli dakikalara jüri de eşlik etti. Yarışmacıların kimi şarkı söyledi kimi dans etti, aynı zamanda Rapçi Muşta ve Azerbaycan'ın ünlü şarkıcısı Hiss de yarışmacılara performanslarıyla eşlik etti. Şarkı söylemekten dans etmeye kadar bütün hünerlerini izleyiciye ve jüriye gösterdi. Günün kazanan takımı ise mavi takım oldu.

1 Başka Güzel'de davul zurna şovu;

SÜRPRİZ OYLAMA

Bu bölümde yarışmacılar bir sürprizle daha karşı karşıya kaldı. 1 Başka Oda'da yarışmacılar kendi takımlarında olmasını istemedikleri ismi belirlediler. Gergin geçen oylamanın sonucunda yarışmacılar beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı. Seçilen isimler eleneceklerini düşünürken Esra Eron onların diğer takıma geçeceğini açıkladı. Bunun üzerine 1 Başka Oda'da büyük bir şok yaşandı. Mavi takımdan Ece, kırmızı takımdan ise Kardelen'in ismi çıktı.

12 yarışmacının oylama heyecanı;

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