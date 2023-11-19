Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu, kilo alıp, boyunun uzadığını söyleyen Yasemin Acar, Cem Muhammet´in yaşadığı travmayı atlatmaya başladığını, psikolojik tedavisinin de sürdüğünü belirterek, "Bana söylenen şuydu, `Anlatana kadar soru sorma´ dediler. Ben de sormadım. İlk yaz tatilinde, ev iznine geldiğinde başka şeyler de anlattı. Yemek verilmemesi, aç bırakılması dışında başka işkenceler de olduğunu. Onları açamıyorum, travma olarak tekrarlanmasın diye. Çok güçlü, çok metanetli bir çocuk, pek çok yetişkinden daha metanetli bir çocuk. Yetişkin gibi. Çok şükür baya yol katettik, çok şükür hayatta kaldı, başardık. Şu anda boyu 1,52, kilosu ise 35, hızlı kilo aldı" dedi.

Ara tatili fırsat bilerek anne-oğul birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen ve oğlunun hayallerinden de bahseden Yasemin Acar, "Futbolu çok seviyor. Antalya´ya ulaşım müdürü olmak istiyor. Otobüslere ayrı bir sevgisi var Cem´in. Bu kolay bir meslek değil, bindiği her otobüste şoförle sohbet ettiği için ikna ettiler. Artık ulaşım müdürü olmayı düşünüyor. Antalya´nın ulaşım sorununu çözecek. Sürekli benimle beraber. İki kedimizle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Ben öğretmenim zaten, mesleğime devam ediyorum. Özellikle, özel çocuklarla, geçen yıl da otistik çocuklarla çalıştım. Çok mutluyuz, ara tatil diye gezelim dedik. Sürekli geldiğimiz bir yer var, Cem burada iskender yemeyi çok seviyor" diye konuştu.

9 Şurada Paylaş!









"CEM´İN HAYATINDA SIKINTI YARATAN HER ŞEY TEMİZLENECEK"

İlk zamanlarda çok sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ve oğlunun hayatından bütün kötü anıları silmek istediğini belirten Yasemin Acar, hem kendi hem de oğlunun ismini değiştireceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Basında yapılan yanlış haberler vardı. Savcı linkleri istedi, biz teslim ettik. Gazete ve TV yayınlarına dava açtık, şu an dava sürecinde. Büyük tazminatları ödeyecekler. Yalan haber yapıp, benim evimin üzerine çöp ev fotoğrafı eklediler. Ondan sonra da hem psikolog hem de avukatlarım yayın yasağı getirdi. Hala o yayın yasağı devam ediyor. Hatta daha sonra Google´dan haberleri sildireceğiz. Sonra da isim değişiklikleri olacak. İsimler değişecek. Cem´in hayatında ne kadar sıkıntı yaratan şey varsa her şey temizlenecek. Cem´in de ismini değiştireceğim. Biz bunu düşünüyoruz açıkçası, şu anda çok gerekli değil ama bu çocuk evlenecek, askere gidecek, böyle sıkıntılarla karşılaşsın istemiyorum. Pırıl pırıl bir delikanlı. Belki vali olacak, belki kaymakam olacak. Çok da akıllı bir çocuk, ondan dolayı böyle bir şey düşünüyoruz. Ben mümkün olduğunca uzak kaldım. Ben uzak kaldıkça yalan haberler yapıldı. Bir taraftan Sosyal Hizmetler beni sıkıştırdı. Dediler ki, `Eğer konuşursanız basına, biz size yardım etmeyiz. Yani devlet yardım eder ama bizim gözümüzde farklı bir anne olduğunuz için, sonuna kadar yardım alamazsınız´. Maddi yardımdan bahsetmiyorum. Sosyal Hizmetler ne dediyse ben son derece uyumlu bir şekilde davrandım. Biz şimdi onun karşılığını zaten aldık."