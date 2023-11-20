Volkswagen'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi Volkswagen'in (VW) 2002 yılından beri yollarda olan ilk SUV modeli Touareg, üçüncü neslinde makyaj operasyonu geçirdi. Yeni Touareg, markanın en pahalı modeli olarak bayilere geldi. Yeni Touareg'den bu sene 100, seneye ise 200 adet satış rakamı hedeflediklerini kaydeden Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, "Gösterişi sevmeyen, premium deneyim yaşamak isteyen, mütevazı bir hedef kitleye ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi. 2024'te elektrikli ID.7 ailesi ve diğer yeni modelleri Türkiye'ye getireceklerini bildiren Bottaro, artık sedan karoserde üretilmeyen Passat için özel bir çalışma yaptıklarını anlattı. Bottaro, elektrikli otomobillerini yüzde 10 ÖTV'de kalacak şekilde getirmek için çalıştıklarını da aktardı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Volkswagen (VW) SUV modeli Touareg'in makyajlı versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

2002 yılından bu yana yollarda olan otomobil, Alman markanın ilk SUV modeli unvanını taşıyor.

Üçüncü nesli ile 2018'den beri yollarda olan Touareg, Elegance ve R-Line olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuluyor.

Makyajlı Touareg’in Kapodakya'da gerçekleşen Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, otomobilin markanın premium konumlandırmasını güçlendirdiğini belirtti. Bottaro, "Touareg ile gösterişi sevmeyen, premium deneyim yaşamak isteyen, mütevazı bir hedef kitleye ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

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Yeni Touareg'den bu sene 100, seneye ise 200 adet satış rakamı hedeflediklerini kaydeden Bottaro, sektörün güncel durumu ve markanın gelecek hedefleri hakkında da konuştu.

'KAMPANYALAR TALEBİ YÜKSEK TUTUYOR'

Otomobilin yatırım aracı olmaktan çıktıktan sonra da talebin düşmediğini aktaran Gino Bottaro, "Talebin düşmemesinde kampanyalar etkili oldu. Bu yıl toplam pazar 1 milyon adedi geçer, binek araç pazarında da 900 bin adet görülür. Öte yandan, 2018’den beri ertelenen ve karşılamayan bir filo talebi var. Bireysel tarafta olduğu gibi, filo tarafında da yaşanan finansman sıkıntılarına rağmen filo tarafında talep devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

VW'nin 2023 sonu satış hedefini paylaşan Bottaro, "Eskiden sedan modellerimiz Jetta ve Passat ile toplam pazarın yüzde 7’si kadar satış yapıyorduk. Ama bu modeller bitince SUV dönüşümünü hızlı yaptık. Lojistik anlamında bir sıkıntı yaşamazsak, bu sene satışlarımızın 70 bin adetleri göreceğine inanıyoruz. Sedan model olmadan bunu yapabilirsek bizim için başarıdır, eğer adet konusunda elimiz rahat olsaydı daha yüksek satış rakamlarına da ulaşabilirdik" dedi.

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Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro'nun da bahsettiği markanın D-segment modeli Passat, yeni neslinde sedan karoser ile üretilmeyecek ve modelin tek karoser seçeneği stationwagon olacak.

YENİ PASSAT İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Bugüne kadar Passat sedanın toplam üretiminin yüzde 35'inin Türkiye'de satılmasından dolayı, sadece stationwagon olarak Türkiye'ye gelecek yeni model üzerinde özel bir araştırma yaptıklarını bildiren Gino Bottaro, "Passat sedan bitince ne yapacağımızı planlamak için Kuzey Avrupa pazarlarını inceledik ve herkesin SUV kullanmak istemediğini fark ettik. Bu gruptaki kullanıcıların, pratik, sürüş dinamikleri iyi ve büyük bagaja sahip araçlara ilgisi olduğunu anladık" dedi.

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Kuzey Avrupa'dan elde ettikleri bulgular ile Türkiye'deki 20 bin Passat müşterisine anket yaptıklarını da anlatan Bottaro, "Bu anket sonucunda bizim beklentimiz müşterinin SUV modellere yada diğer markaların sedanlarına geçeceği yönündeydi. Fakat bizi şaşırtan derecede stationwagon talebi olduğunu anladık" bilgisini verdi.

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'HEDEF YÜZDE 10 ÖTV'

Gino Bottaro, 2024'te başta elektrikli olmak üzere, markanın tüm yeni modellerini Türkiye'ye getireceklerini açıkladı.

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro'nun verdiği bilgiye göre, 2024'ün ilk çeyreğinde makyajlı T-Cross, yeni Tiguan ve yeni Passat Türkiye'ye gelecek.

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Passat'ın stationwagon gövdesi bugüne kadar 'variant' adı ile satılıyordu. Fakat, bu gövde seçeneği aracın artık tek gövdesi olacağından yeni nesilde variant adının kullanılmayacağını da aktaralım.

Devam edecek olursak, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde Volkswagen'in ilk tam elektrikli modelleri Türkiye'ye gelecek. İlk önce ID. 5 ve ID. 4 modellerini satışa sunacak marka, yılın üçüncü çeyreğinde ise ID. 7'yi Türkiye'ye getirecek. Bu dönemde makyajlı Golf'ün de satışına başlanacak. Yılın son çeyreğinde ise ID. 3 Türkiye'ye giriş yapacak.

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ID. ailesinin Türkiye'ye bağlantılı servis özellikleri (connected) açık olarak geleceğini de kaydeden Bottaro, tüm elektrikli modellerinin yüzde 10 ÖTV dilimine girmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Gino Bottaro, "ID. 7 modelini yüzde 10 ÖTV'ye girecek şekilde Türkiye'ye getirebilirsek, en çok satan modelimiz olabilir. Önümüzdeki yıl elektrikli otomobillerin pazar payının yüzde 10'u geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bu noktada, ID.7'nin Türkiye'ye geldiğinde Volkswagen'in tek sedan modeli olacağını da aktaralım.

Öte yandan, Gino Bottaro'nun geçen hafta yaptığı açıklamalardan 2 gün sonra, elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında değişikliğe gidildi.

Yapılan değişiklik ile, elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV dilimi olan yüzde 10'luk dilime giren elektrikli otomobiller için esas alınan matrah limiti 1 milyon 250 bin liradan, 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

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Böylece, bugüne kadar bayilerde tüm vergiler dahil 1 milyon 650 bin TL'nin altında satılan ve motor gücü 160 kW'yi geçmeyen elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV'de yer alabilirken, yapılan güncelleme ile, bu gruba giren elektrikli otomobiller artık 1 milyon 914 bin TL'ye kadar yüzde 10 ÖTV diliminde kalabilecek.

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LOGOSU ELEKTRİKLİ MODELLERDEN GELDİ

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro'nun kapsamlı açıklamalarının ardından gelelim yeni Touareg’e!

En başta, E-segmentte yer alan SUV modelde ön tarafta radyatör ızgarası, farlar ve ön tamponun oluşturduğu üniteye yeni bir görünüm kazandırıldığı görülüyor.

Logoya uzanan LED ışık şeridi, 3 lensli animasyonlu LED farlara uzanıyor. Alt bölümde ise genişleyen tampon tasarımı dikkat çekiyor. Arka kısımda kesintisiz yatay LED ışık şeridi ve VW'nin elektrikli ID. modellerindeki kırmızı aydınlatmalı Volkswagen logosuna yer verilmiş durumda.

Touareg’in iç mekanında makyaj kapsamında iyileştirilmeler yapıldığı aktarıldı. Örneğin, orta konsol detayları artık eskisinden daha yumuşak malzemeler ile kaplanmış durumda. Ayrıca iki ayrı bölgede 30 farklı renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatma da aracın yenilikleri arasında.

Yenilenen Touareg’de, dijital gösterge ekranı ve multimedya ekranının boyutları değişmezken, her iki ekran da VW'nin güncel grafiklerine kavuştu. Verilen bilgiye göre, akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazların daha hızlı şarj edilmesini sağlamak için USB-C bağlantılarının şarj kapasitesi 15 Watt'tan 45 Watt’a çıkarıldı.

TÜM DÜNYADA 1.1 MİLYON ADET SATILDI

Öte yandan, Touareg, makyajlı versiyonunda da bir önceki versiyonuyla aynı güç aktarma sistemiyle piyasaya sürüldü. Araçta 3.0 litrelik 6 silindirli, 286 beygir güç ve 600 Nm tork üreten turbo dizel motor kullanılıyor.

Standart olarak 8 ileri otomatik şanzıman ve 4MOTION sürekli dört tekerlekten çekiş de bir arada sunuluyor. Teknik olarak güncellenen Araçtaki havalı süspansiyon sisteminin de teknik optimizasyonlar yapıldığı aktarılıyor.

Volkswagen yetkilileri, piyasa çıktığı 2002 yılından bu yana Touareg'in dünyada 1.1 milyondan fazla, Türkiye’de ise 3 bin 700’ü aşan müşteri ile buluştuğunu bildirdi.