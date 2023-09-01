4 Şurada Paylaş!







Nesil değişiminde ölçü olarak büyüyen otomobil, öncüsüne göre daha yumuşak hatları ile dikkat çekiyor.

5 Şurada Paylaş!







Tasarımındaki bu değişikliklerin de etkisiyle sürtünme kat sayısında da iyileşme yaşayan Passat, 0.25 Cd sürtünme kat sayısı ile dikkat çekiyor. Bu değer önceki nesilde 0.31 Cd olarak açıklanıyordu.