Yeni nesil Passat ortaya çıktı! Artık sedan olmayacak...
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in d-segment temsilcisi Passat yenilendi. Dokuzuncu nesli ile yollara çıkmaya hazırlanan otomobil, nesil değişimi ile birlikte sedan gövde tipine veda etti. Artık sadece stationwagon olarak segmentinde mücadele edecek Passat, tasarım ve teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor...
Volkswagen'in d-segment modeli Passat'ın yeni neslinin üzerindeki örtü kalktı.
Son neslinde sedan karoseri ile dünyada en yüksek satış adetlerine Türkiye'de ulaşan Passat, dokuzuncu neslinde ise sedan gövde tipine veda etti.
Artık sadece stationwagon gövde ile üretilecek otomobil, içten yanmalı ve plug-in hibrit motor seçenekleri ile satışa sunulacak.
Nesil değişiminde ölçü olarak büyüyen otomobil, öncüsüne göre daha yumuşak hatları ile dikkat çekiyor.
Tasarımındaki bu değişikliklerin de etkisiyle sürtünme kat sayısında da iyileşme yaşayan Passat, 0.25 Cd sürtünme kat sayısı ile dikkat çekiyor. Bu değer önceki nesilde 0.31 Cd olarak açıklanıyordu.
Aracın ölçülerine bakılacak olunursa, öncüsüne göre 144 mm daha uzunluk ve 50 mm daha fazla aks mesafesi sunan otomobil, yeni neslinde öncüsüne göre 40 litre daha fazla olacak şekilde 690 litre bagaj hacmi sunuyor.
Yeni Passat'ın kaputunun altında ise 201 ve 268 beygir güç üreten iki plug-in hibrit seçenek görev yapıyor.
Her iki seçenekte de 1.5 litrelik benzinli motor ve 19.7 kWh bataryanın beslediği elektrik motoru birlikte çalışıyor.
Batarya paketinin toplam değeri nesil değişiminde aynı kalan Passat'ta, bataryanın içindeki hücrelerin enerji yoğunluğunun artırıldığı ve böylece aracın artık 100 kilometreye kadar sadece elektrik enerjisi ile yol alabildiği bildirildi.
Bu güç seçeneğinde bir yenilik olarak artık DC hızlı şarj opsiyonu da sunuluyor. Böylece, bataryaların yüzde 10'dan yüzde 80 oranında doluluğa 25 dakikada ulaşabildiği kaydediliyor.
Passat'taki bir diğer motor seçeneğini ise, markanın diğer modellerinden tanıdık olan 150 beygir gücündeki 1.5 litre yarı hibrit motor oluşturuyor.
Bu güç ünitesinde 48 volt akü benzinli motoru desteklerken aracın tork değeri ise 250 Nm olarak açıklanıyor.
Passat'ın bir de 2 litrelik motor seçenekleri seride yer alıyor. 201 ve 261 beygir güç üreten iki adet benzinli motor 4 tekerlekten çekiş sistemi ile geliyor.
Çoğu üreticinin aksine dizel motor seçeneğini de halen masada tutan Volkswagen, Passat'ta 2 litrelik 120 beygir, 148 beygir ve 190 beygir güç üreten seçenekleri de tüketiciye sunacak.
Volkswagen'den yapılan açıklamada, tüm Passat modellerinde çift kavrama otomatik şanzımanın standart olarak sunulacağı da kaydedildi.
Passat'ın iç mekanında ise Volkswagen'in Golf ile başlayan yeni tasarım dili kullanılıyor.
Bu kapsamda, öncüsünün aksine klima da dahil olmak üzere tüm kontroller kabinin ortasında konumlandırılmış 12.9-inch boyutundaki multimedya ekranından kontrol ediliyor.
Passat'ta 10.25 inch boyutundaki dijital gösterge ekranı da aracın yeni standart özellikleri arasında yer alırken, aracın kabininde belki de en dikkat çeken yenilik vites topuzunun yeni konumu.