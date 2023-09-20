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Tiguan bir diğer motor seçeneği de 2 litrelik benzinli ve dizel seçenekler. Benzinli cephesinde 201 beygir ve 261 beygir güç üreten versiyonlar bulunurken, dizel cephesinde ise 190 beygir güç üreten ünite görev yapıyor.