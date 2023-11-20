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        Haberler Gündem Eğitim Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli

        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli

        Meteoroloji'den yapılan uyarların ardından Türkiye, soğuk bir hafta sonunu geride bıraktı. Yağışlı ve fırtınalı hava yurt genelinde etkili olurken bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.11.2023 - 01:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 01:37
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        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
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        Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

        İSTANBUL

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

        ZONGULDAK

        Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı bugün okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

        SAKARYA

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

        BOLU

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar bugün tatil edildi.

        Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

        SİNOP

        Sinop il merkezi ile bazı ilçelerde elverişsiz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

        Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçeleri ve köylerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi."

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        Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.

        Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

        DİYARBAKIR

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir okulda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kulp'ta etkili olan sağanak nedeniyle toplandı.

        Kurul kararıyla ilçedeki Aygün İlkokulunda 20 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

        Bismil ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

        KARABÜK

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

        BARTIN

        Bartın'ın Amasra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Amasra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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        Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

        DÜZCE

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Yığılca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Kasım 2023 Pazartesi 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

        Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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