Memur emekli maaşı 2020:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ikinci yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 6.49 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK SGK EMEKLİ AYLIĞI 2 BİN 111 TL'YE ÇIKACAK
Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.983 TL’den 2 bin 111 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.181 TL’den 1.258 TL’ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı 1.775 TL’den 1889,8 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 1.250 TL’den 1330 TL’ye yükselecek.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına geçen yıl ocak 10.19, temmuz ayında da yüzde 5.01 oranında zam yapılmıştı.
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 5.49 ZAM
Memur ve emeklilere ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. Böylece memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 5.49 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 723 liradan 3 bin 927 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 522 liradan 2660 liraya yükselecek. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocak ayında yüzde 10.69, temmuz ayında ise yüzde 6 oranında zam yapılmıştı.
|Memur maaşları ne olacak? 2020
|Eski
|Yeni
|Araştırma görevlisi (8/1)
|5461
|5761
|Araştırmacı (9/1)
|3652
|3852
|Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)
|5691
|6003
|Avukat (9/1)
|4952
|5224
|Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)
|6468
|6823
|Başkomiser (8/1)
|5468
|5768
|Başmüfettiş (1/1)
|8320
|8777
|Bekçi (Lisans 9/1)
|4180
|4409
|İlçe belediye başkan yardımcısı
|5765
|6081
|Daire başkanı (1/1)
|8660
|9135
|Diş tabibi (8/1)
|5315
|5607
|Doçent (1/1)
|7260
|7659
|Doktor öğretim üyesi (5/1)
|6250
|6593
|Ebe (9/1)
|4037
|4259
|Hademe (15/1)
|3158
|3331
|Hakim (7/1)
|8775
|9257
|Hakim adayı (9/1)
|5527
|5830
|Hemşire (9/1)
|4032
|4253
|Hizmetli (15/1)
|3158
|3331
|İmam/hatip (9/1)
|3667
|3868
|İtfaiyeci (9/1)
|3623
|3822
|Kaymakam (4/1)
|6877
|7255
|Komiser (8/1)
|5380
|5675
|Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)
|3405
|3592
|Memur (9/1)
|3406
|3593
|Mübaşir (11/1)
|3356
|3540
|Müfettiş (7/1)
|6033
|6364
|Müfettiş yardımcısı (9/1)
|5487
|5788
|Müezzin (9/1)
|3667
|3868
|Mühendis (7/1)
|5300
|5591
|Orman muhafaza memuru (11/1)
|3758
|3964
|Öğretmen (9/1)
|3804
|4013
|Polis (11/1)
|5005
|5280
|Programcı (9/1)
|4154
|4382
|Profesör (1/1)
|8482
|8948
|Sağlık memuru (9/1)
|4032
|4253
|Şef (7/1)
|3687
|3889
|Şube müdürü (7/1)
|4670
|4926
|Usta öğretici (11/1)
|3403
|3590
|Uzman yardımcısı (9/1)
|5576
|5882
|Uzman (7/1)
|6093
|6428
|Vaiz (9/1)
|3862
|4074
|Vali (1/1)
|12526
|13214
|Veteriner hekim (7/1)
|5272
|5561
|Yoklama memuru (11/1)
|3403
|3590
|Zabıta memuru (9/1)
|3474
|3665
|EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL) 2020
|Eski
|Yeni
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|1982,6
|2111,3
|SSK (2000 SONRASI)
|1181,4
|1258,0
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|1774,7
|1889,8
|BAĞ-KUR (TARIM)
|1249,6
|1330,7
|MEMUR (Emekli)
|2521,7
|2660,2
|EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) 2020
|Eski
|Yeni
|Müsteşar (1/1)
|9088,2
|9587,2
|Genel müdür (1/1)
|8033,4
|8474,5
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|3082,8
|3252,0
|Memur (Lisans - 1/4)
|3016,0
|3181,6
|Öğretmen (1/4)
|3101,9
|3272,1
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|5265,5
|5554,6
|Başkomiser (1/4)
|3207,9
|3384,0
|Polis memuru (8/1)
|3207,9
|3384,0
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|3014,9
|3180,4
|Mühendis (1/4)
|3782,4
|3990,1
|Teknisyen (Lise -1/4)
|2632,2
|2776,7
|Profesör (1/4)
|7194,9
|7589,9
|Araştırma görevlisi (1/4)
|3780,3
|3987,9
|İmam-hatip
|3101,9
|3272,1
|Avukat (1/4)
|3101,9
|3272,1
|En düşük memur emekli aylığı
|2522,0
|2660,4
|*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
YORUMLAR