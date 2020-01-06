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Memur emekli maaşı 2020: Emeklilere en az 2111 TL maaş verilecek! İşte yeni zamlı maaşlar

2020 SSK, BAĞ-KUR, memur, memur emeklisi maaşlarına yapılacak olan zam oranları belli oldu. Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.983 TL’den 2 bin 111 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.181 TL’den 1.258 TL’ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı 1.775 TL’den 1889,8 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 1.250 TL’den 1330 TL’ye yükselecek.

Memur emekli maaşı 2020:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ikinci yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 6.49 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK SGK EMEKLİ AYLIĞI  2 BİN 111 TL'YE ÇIKACAK

Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.983 TL’den 2 bin 111  TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.181 TL’den  1.258 TL’ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı 1.775 TL’den 1889,8  TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 1.250 TL’den 1330 TL’ye yükselecek.

 

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına geçen yıl ocak 10.19, temmuz ayında da yüzde 5.01 oranında zam yapılmıştı.

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 5.49 ZAM

Memur ve emeklilere  ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. Böylece memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 5.49 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 723 liradan 3 bin 927 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 522 liradan  2660  liraya yükselecek. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocak ayında yüzde 10.69, temmuz ayında ise yüzde 6 oranında zam yapılmıştı.

Memur maaşları ne olacak? 2020
 EskiYeni
Araştırma görevlisi (8/1)54615761
Araştırmacı (9/1)36523852
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)56916003
Avukat (9/1)49525224
Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)64686823
Başkomiser (8/1)54685768
Başmüfettiş (1/1)83208777
Bekçi (Lisans 9/1)41804409
İlçe belediye başkan yardımcısı57656081
Daire başkanı (1/1)86609135
Diş tabibi (8/1)53155607
Doçent (1/1)72607659
Doktor öğretim üyesi (5/1)62506593
Ebe (9/1)40374259
Hademe (15/1)31583331
Hakim (7/1)87759257
Hakim adayı (9/1)55275830
Hemşire (9/1)40324253
Hizmetli (15/1)31583331
İmam/hatip (9/1)36673868
İtfaiyeci (9/1)36233822
Kaymakam (4/1)68777255
Komiser (8/1)53805675
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)34053592
Memur (9/1)34063593
Mübaşir (11/1)33563540
Müfettiş (7/1)60336364
Müfettiş yardımcısı (9/1)54875788
Müezzin (9/1)36673868
Mühendis (7/1)53005591
Orman muhafaza memuru (11/1)37583964
Öğretmen (9/1)38044013
Polis (11/1)50055280
Programcı (9/1)41544382
Profesör (1/1)84828948
Sağlık memuru (9/1)40324253
Şef (7/1)36873889
Şube müdürü (7/1)46704926
Usta öğretici (11/1)34033590
Uzman yardımcısı (9/1)55765882
Uzman (7/1)60936428
Vaiz (9/1)38624074
Vali (1/1)1252613214
Veteriner hekim (7/1)52725561
Yoklama memuru (11/1)34033590
Zabıta memuru (9/1)34743665

 

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI  (TL) 2020  
   
 EskiYeni
SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,62111,3
SSK (2000 SONRASI)1181,41258,0
BAĞ-KUR (ESNAF)1774,71889,8
BAĞ-KUR (TARIM)1249,61330,7
MEMUR (Emekli)2521,72660,2
   
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) 2020  
   
 EskiYeni
Müsteşar (1/1)9088,29587,2
Genel müdür (1/1)8033,48474,5
Şube müdürü (Lisans - 1/4)3082,83252,0
Memur (Lisans - 1/4)3016,03181,6
Öğretmen (1/4)3101,93272,1
Kaymakam 1. sınıf (1/4)5265,55554,6
Başkomiser (1/4)3207,93384,0
Polis memuru (8/1)3207,93384,0
Hemşire (Lisans - 1/4)3014,93180,4
Mühendis (1/4)3782,43990,1
Teknisyen (Lise -1/4)2632,22776,7
Profesör (1/4)7194,97589,9
Araştırma görevlisi (1/4)3780,33987,9
İmam-hatip3101,93272,1
Avukat (1/4)3101,93272,1
En düşük memur emekli aylığı2522,02660,4
*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  
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