Memur maaşı ne kadar? 2019 Temmuz ayı emekli Memur maaşı ne kadar oldu? soruları, açıklanan Haziran ayı enflasyon oranının ardından merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilere 2019 yılının ikinci zammı yapıldı. Memur maaşlarına dair detaylar haberimizde.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece memur ve emekli memur maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

MEMURMAAŞI NE KADAR OLDU? 2019 TEMMUZ

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 2 bin 379 lira alan emekli memur, yılın geri kalanında 2 bin 522 lira aylık alacak. Ocak ayından bu yana 2 bin 845 lira maaş alan çalışan memur ise artık 3 bin 016 lira maaş alacak.