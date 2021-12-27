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Haberler İş-Yaşam Memur ve emekli zammı için kritik tarih
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Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam 3 Ocak'ta belli olacak

Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak

Memur ve emekli zammı için kritik tarih

Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

TRT haber'de yer alan habere göre toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak.

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim Üyesi Mehmet Merve Özaydın, asgari ücret artışlarında olduğu gibi emeklileri de memurları da memnun edecek bir rakamın oluşacağını düşündüğünü söyledi.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

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