TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,44 inerken, temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 10,64 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 7,14'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek.

ENFLASYON FARKINI 15 OCAK'TAN İTİBAREN



Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Reuters anketine göre otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri ve kampanyaların yanı sıra enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık'ta yüzde 0.23 düşüşle 20.52'ye gerilemesi bekleniyor.

Bloomberg HT'nin 17 kurumla yaptığı enflasyon beklenti anketine göre ise Aralık ayı TÜFE’nin -0,28; yıllık bazda ise yüzde 20,45 olması.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum Aralık ayında aylık enflasyonun yüzde - 0,93, yıllık enflasyonun yüzde 19,67 olmasını bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum Aralık ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,4 artış göstermesini; yıllık bazda ise yüzde 21,31 olmasını bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ