Ocakta memurun maaş zammı nasıl hesaplanacak?

Financial Times’ta yer alan bir analizde “Bütçe açığının azaltılması, önümüzdeki yıllarda memur maaşlarının dondurulması gibi bazı sert tedbirleri de içerecektir” denildi. Gazetenin bu iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

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Enflasyonun stabil olduğu 2010 – 2021 yıllarına bakıldığında memur maaş zamlarıyla enflasyonun başa baş olduğu görülüyor. 2021 yılının son çeyreğinde enflasyonun hızla artması üzerine 2022’nin ocak ayında toplu sözleşme zammına ilave olarak 2,5 puan artış yapıldı ancak bu artış daha sonra enflasyondan mahsup edildi. 2022 yılında enflasyon yüzde 64,27’e yükselince memur maaş zammı ocak ayında 13,52 puanlık ilave artışla yüzde 30 oldu. Temmuz ayında ise normal zamma ilave olarak tüm memur maaşlarına seyyanen 8.077 TL zam yapıldı. Bu zamla birlikte 2023 yılı temmuz ayında ortalama memur maaş zammı yüzde 74 oldu. Seyyanen zamla birlikte memur maaşlarında 2023’teki yıllık artış ise yüzde 126 olarak gerçekleşti. Enflasyon ise 2023&te yüzde 64,77 oldu.

Bu yıl ocak ayında memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu zammın içinde yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı da yer aldı. Geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için memurun maaş zammı enflasyonun 11,68 puan üzerinde gerçekleşti.

Temmuz ayında yapılan maaş zammının içinde yüzde 10 toplu sözleşme zammı da bulunuyor. 2025 yılında ise ocak ayında yüzde 6, temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

Ancak, 2023’te ve bu yılın ocak ayında enflasyonun üzerinde olan maaş zamları temmuz ayında enflasyonun altında kalmaya başladı. Ocak – Haziran döneminde tüketici enflasyonu yüzde 24,73 olurken memur maaş zammı yüzde 19,31 oldu. Maaş zammı enflasyonun 5,42 puan altında kaldı.

2024 yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yüzde 38, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise yüzde 43,52 bekleniyor. Bu tahminlere göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon sırasıyla yüzde 10,64 veya yüzde 15,06 olacak.

Enflasyon farkı ise sırasıyla yüzde 0,58 veya yüzde 4,60 düzeyinde kalacak. Enflasyon farkının üzerine yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulandığında memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zam Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre yüzde 6,62, anketteki enflasyon tahminine göre ise yüzde 10,88 olacak.