Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.134,08 %-0,05
        DOLAR 33,0975 %0,05
        EURO 36,2633 %0,12
        GRAM ALTIN 2.625,70 %0,44
        FAİZ 41,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,38 %0,45
        BITCOIN 64.592,00 %0,11
        GBP/TRY 43,0843 %0,02
        EUR/USD 1,0934 %-0,05
        BRENT 85,42 %0,40
        ÇEYREK ALTIN 4.293,02 %0,44
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur Ocakta memurun maaş zammı nasıl hesaplanacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ocakta memurun maaş zammı nasıl hesaplanacak?

        Dünyaca ünlü Financial Times Gazetesi, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de memur maaşlarının dondurulacağını iddia etti. Geçen yıl temmuz ayında seyyanen zam alan memurların bu yılın temmuz ayındaki maaş zammı enflasyonun 5,42 puan altında kaldı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre memur maaş zammı gelecek yılın ocak ayında da enflasyonun en az 4 puan altında kalacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, memur maaş zammının ocak ayında nasıl hesaplanacağını yazdı

        Giriş: 18.07.2024 - 07:37 Güncelleme: 18.07.2024 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Financial Times’ta yer alan bir analizde “Bütçe açığının azaltılması, önümüzdeki yıllarda memur maaşlarının dondurulması gibi bazı sert tedbirleri de içerecektir” denildi. Gazetenin bu iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Enflasyonun stabil olduğu 2010 – 2021 yıllarına bakıldığında memur maaş zamlarıyla enflasyonun başa baş olduğu görülüyor. 2021 yılının son çeyreğinde enflasyonun hızla artması üzerine 2022’nin ocak ayında toplu sözleşme zammına ilave olarak 2,5 puan artış yapıldı ancak bu artış daha sonra enflasyondan mahsup edildi. 2022 yılında enflasyon yüzde 64,27’e yükselince memur maaş zammı ocak ayında 13,52 puanlık ilave artışla yüzde 30 oldu. Temmuz ayında ise normal zamma ilave olarak tüm memur maaşlarına seyyanen 8.077 TL zam yapıldı. Bu zamla birlikte 2023 yılı temmuz ayında ortalama memur maaş zammı yüzde 74 oldu. Seyyanen zamla birlikte memur maaşlarında 2023’teki yıllık artış ise yüzde 126 olarak gerçekleşti. Enflasyon ise 2023&te yüzde 64,77 oldu.

        Son 15 yıldaki maaş zammı ve enflasyon oranları:

        Maaş artışları
        Ocak Temmuz Yıllık Yıllık TÜFE
        2010 2,61 3,59 6,30 6,40
        2011 4,22 4,04 8,44 10,45
        2012 6,79 4,00 8,16 6,16
        2013 3,14 4,00 7,27 7,40
        2014 0,27 0,27 8,17
        2015 3,00 4,76 7,90 8,81
        2016 6,90 5,00 12,25 8,53
        2017 3,00 6,92 10,13 11,92
        2018 5,69 8,65 14,83 20,30
        2019 10,73 6,02 17,40 11,84
        2020 5,49 5,75 11,56 14,60
        2021 7,33 8,45 16,40 36,08
        2022 30,96 41,69 85,56 64,27
        2023 30,00 17,55 (*) 52,82 64,77
        2024 49,25 19,31 78,07 38,00 (**)

        (*) Seyyanen 8.077 TL zamla ortalama maaş zammı temmuzda yüzde 74, yıllık yüzde 126 oldu

        (**) Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini

        REKLAM

        TEMMUZ AYINDA MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

        Bu yıl ocak ayında memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu zammın içinde yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı da yer aldı. Geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için memurun maaş zammı enflasyonun 11,68 puan üzerinde gerçekleşti.

        Ancak, 2023’te ve bu yılın ocak ayında enflasyonun üzerinde olan maaş zamları temmuz ayında enflasyonun altında kalmaya başladı. Ocak – Haziran döneminde tüketici enflasyonu yüzde 24,73 olurken memur maaş zammı yüzde 19,31 oldu. Maaş zammı enflasyonun 5,42 puan altında kaldı.

        MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK AYINDA DA ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK

        Temmuz ayında yapılan maaş zammının içinde yüzde 10 toplu sözleşme zammı da bulunuyor. 2025 yılında ise ocak ayında yüzde 6, temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

        2024 yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yüzde 38, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise yüzde 43,52 bekleniyor. Bu tahminlere göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon sırasıyla yüzde 10,64 veya yüzde 15,06 olacak.

        Enflasyon farkı ise sırasıyla yüzde 0,58 veya yüzde 4,60 düzeyinde kalacak. Enflasyon farkının üzerine yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulandığında memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zam Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre yüzde 6,62, anketteki enflasyon tahminine göre ise yüzde 10,88 olacak.

        Her durumda memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranı enflasyonun en az 4 puan altında kalacak. Yıl sonu enflasyon oranı Merkez Bankası’nın tahmininin üzerine çıktıkça memurlar aleyhine fark daha da artacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Memur maaş zammı
        #toplu sözleşme
        #2025 ocak
        #2024 temmuz
        #enflasyon farkı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        Musk: Cinsel kimlik yasası çocuklar için tehlikeli
        Musk: Cinsel kimlik yasası çocuklar için tehlikeli
        Kafe önüne park etme kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
        Kafe önüne park etme kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
        Ahırda yangın: 16 büyükbaş öldü
        Ahırda yangın: 16 büyükbaş öldü
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Etna'da büyük patlama
        Etna'da büyük patlama
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu