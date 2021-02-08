"Karın seni çok seviyor"

Menajerimi Ara 24. son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Çınar, ajanstaki muhbirin peşine düşerken, Feris, yeni öğrendiği sürpriz gerçekle baş etmeye çalışır. Bir yandan Mayda’yla boşanma sürecini tek başına kaldırmaya çalışan Kıraç, bir yandan da bir oyuncusunun sette çıkardığı krizleri çözmeye çalışır. İşte Menajerimi Ara 25. yeni bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— STAR TV (@startv) February 7, 2021



MENAJERİMİ ARA 24. SON BÖLÜM

Dicle ve Barış ilişkilerini saklamakta giderek zorlansalar da Barış’ın geçmişine yapacakları küçük bir yolculukla aşklarının tadını çıkarmaya devam ederler. Feris ve Dicle oyuncuları Aslı Tandoğan’ı içine düştüğü zor durumdan kurtulmak için ellerinden geleni yaparken ilginç yollara başvururlar.

Feris’in alacağı karar merakla beklenirken bir anda öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır. Dicle ve Barış için her şey yolunda giderken sürpriz bir ismin ilişkilerini öğrenmesi onlar için her şeyi değiştirecektir.