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Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 22'ye yükseldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 11'i futbolcu olmak üzere 22'ye çıktı

Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 22'ye yükseldi

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, perşembe günü yapılan ve dün açıklanan Kovid-19 testlerindeki pozitif vaka sayısının 7'si futbolcu olmak üzere 13 olduğu hatırlatıldı.

Dün rahatsızlanan kişilerin olması üzerine tekrar test yapıldığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tekrardan yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde 4 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp doktoru, 1 kulüp yöneticisi, 1 ulaşım sorumlusu olmak üzere kulüp genelindeki vaka sayısı 22'ye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

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