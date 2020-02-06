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Meral Akşener'in uçağında tribülans paniği

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de bulunduğu uçak dün akşam saatlerinde tribülansa girerken, uçakta panik yaşandı. O anları İYİ Partili Ümit Dikbayır Habertürk'te anlattı

Ümit dikbayır

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında uçağın tribülansa girdiğini, pilotun iki kez pisti pas geçerek, tekrar Ankara'ya döndüğünü anlattı. 

Dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen, içinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbakır ve diğer partililerin bulunduğu uçakta tribülansa girmesiyle panik yaşandı.

İYİ Partili Dikbayır, o anları Habertürk'e anlattı. Dikbayır, "Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan 17.25'te İstanbul'a gelmek için avalandık. İnişe 10-15 dakika kala çok aşırı tribülans oldu. Uçağın içinde piknik yaşandı. Pilot 2 kere inişi denedi ardından Ankara'ya dönüş kararı aldı. O sırada diğer uçak iniş kararı almış ve malum olay olmuş" dedi. 

"Pilotumuza çok teşekkür etmek istiyorum" diyen Dikbayır, "Pilot yaptığı anonsla tribülansa gireceğimizi söyledi. Panik havasını minimize etti. 10-15 dakika tribülans yaşadık. Bir kez inişi denedi pas geçti, ikinci kez denedi. Sonra anons yaparak Ankara'ya dönüldüğünü açıkladı. Biz de Pegasus uçağı kazasını indikten sonra öğrendik" diye konuştu.

 

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