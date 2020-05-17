Mereto Dağı eteklerindeki köylerde çocukların yüzü bayramlıkla güldürüldü - BATMAN

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Derneğin Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, bazı üyelerle Mereto Dağı eteklerindeki başta Bayramlar ve Çakırpınar olmak üzere köy ve mezarları dolaşarak, bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giysi ve oyuncak verdi.Atalay, ilk etapta 70 aileye mensup çocuklara giysi ve oyuncak dağıttıklarını, hayırseverlerin katkısıyla yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.