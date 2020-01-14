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HaberlerDünya

Merkel'den Libya konulu konferans için resmi davet!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya konulu Berlin Konferansı için resmi davet yayınladı

Angela Merkel
HABERTURK.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'da barış çabalarına yönelik Berlin'de bir zirve toplanması için dünya liderlerine resmi davet gönderdi.

Libya'daki savaşı tarafları Fayez el Serrac ve Halife Hafter'de gönderilen resmi davetin, ABD, Rusya, İngiltere, Türkiye, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanısıra bazı Afrika ve Arap ülkelerine de gönderildiği açıklandı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Ocak'ta Berlin'de olacağı duyurulmuştu.

Libya konulu Berlin Konferansı'na savaşın tarafları ve liderlerin yanı sıra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılması bekleniyor.

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