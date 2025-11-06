Habertürk
        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı hangi tarihte? 2025 Merkez Bankası toplantı takvimi

        Merkez Bankası toplantı takvimi 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takvimi yakından takip ediliyor. 2025 yılı içerisinde şimdiye kadar 8 kez toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), son olarak 23 Ekim'de politika faizinde indirime gitmişti. Gözler şimdi yılın 9. faiz kararı için yapılacak olan bir sonraki PPK toplantısına çevrildi. Bu kapsamda, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 06.11.2025 - 00:17 Güncelleme: 07.11.2025 - 09:06
        1

        Ekonomi gündeminin merak edilen başlıkları arasında yer alan Merkez Bankası faiz kararı için yakında yeni toplantı gerçekleştirilecek. Yıl boyunca belirlenen takvim çerçevesinde toplanan PPK, en son ekim ayında faizlerde indirime gitmişti. 2025’te 8 toplantı geride kalırken, sıradaki faiz kararının açıklanacağı tarih araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        TCMB EKİM FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        4

        2025 yılı toplantı tarihleri

        11 Aralık 2025

        5

        2026 yılının ilk toplantıları ise:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

