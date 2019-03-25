Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken, bu düşüşte olağan dışı durum olmadığını açıklayan banka bugün ek sıkılaştırmaya yöneldi ve rezervleri kısa vadede artıracak iki adım attı.

TCMB verilerine göre, bankanın brüt döviz rezervi 15 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.18 milyar dolar azalışla 73.78 milyar dolara geriledi. Bankanın Mart ayı başından 15 Mart'a rezerv düşüşü ise 5.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

SWAP SATIŞI SINIRI YÜZDE 10'DAN 20'YE ÇIKARILDI

TCMB bugün itibarıyla bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.

TL KARŞILIĞI DÖVİZ DEPO İHALESİ AÇMADI

TCMB'nin attığı diğer adım ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmaması oldu. Bankacıların verdiği bilgiye göre repo ihalesi açılmaması ortalama fonlama maliyetini yüzde 24'ten yüzde 25.50'ye çıkarırken, diğer iki adım ise TCMB rezervlerine bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da AA'ya verdiği röportajda temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi. Çetinkaya "İktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz. Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek" dedi.