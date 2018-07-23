Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2002 yılından beri mücadelesine devam eden erkek basketbol takımının ligden çekilmesine karar verildiğini açıklandı.

Takıma haksızlık yapıldığının savunulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kararın nedeni, geçen sezon bizimle beraber aynı ligde dahi mücadele etmemiş olan bir alt ligdeki bir takımın 2 lig birden atlatılarak lige alınmış olmasıdır. Kulübümüze yapılan bu

haksızlıktan dolayı geçen sene çekilme kararı almış fakat oyuncularla yapmış olduğumuz anlaşmalar

ve mağduriyetleri göz önüne alınarak uygulamaya geçilmemiştir.

Yönetim olarak geçen yıl yaptığımız açıklamada bunu açıkça belirtmiştik. Bu nedenle erkek basketboluna yapılan yatırımın çok anlamlı olmadığını ve bu branştan çekildiğimizi kamuoyuna

duyurur, saygılarımızı sunarız."

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