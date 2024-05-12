Çaldıkları taksiyle yolcu taşıdılar
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çaldıkları taksiyle müşteri taşımaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.
Giriş: 12.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:40
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.O. ve R.Ş. olduğunu belirledi.
Çaldıkları taksiyle Burhan Felek Caddesi'nde yolcu almaları KGYS kamerasınca görüntülenen 2 zanlı yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler M.O. ve R.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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