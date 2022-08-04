Mersin'de orman yangını 2'nci gününde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre Son dakika: Mersin'de orman yangını 2'nci gününde
ABONE OL

Mersin'de orman yangını 2'nci gününde

Mersin'de orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale, ikinci gününde de sürüyor.

Son dakika: Mersin'de orman yangını 2'nci gününde
Mersin'de orman yangını 2'nci gününde
0:00 / 0:00
DHA

Mersin'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale, ikinci gününde de sürüyor.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Ekipler, havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ara verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ikinci gününde de sürüyor. Söz konusu bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS son dakika | DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan KPSS açıklaması "Vatandaşlarımız müsterih olsun"
GÜNDEM DDK'dan KPSS açıklaması!
MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ACI HABER... Son dakika: 14 yaşındaki Taha doğum gününde toprağa verildi!
GÜNDEM 14 yaşındaki Taha doğum gününde toprağa verildi!
Son dakika: Eski MHP'li Sinan Oğan adaylığını duyurdu
GÜNDEM Sinan Oğan adaylığını duyurdu
Son dakika: Yüksek Askeri Şura toplanıyor
GÜNDEM Yüksek Askeri Şura toplanıyor
KPSS için son dakika açıklaması! KPSS iptal edildi mi, lisans sınavı tekrarlanacak mı? ÖSYM 2022 KPSS iptal edilecek mi, iptal olursa ne olur?
GÜNDEM KPSS için son dakika açıklaması!
Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli ile 4 Ağustos Perşembe son depremler listesi
GÜNDEM Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli
Son dakika haberi: 25 gün sonra bulunmuştu! Ahbap devrede! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM 25 gün sonra bulunmuştu! Ahbap devrede!
Son dakika haberleri: Erzincan'da kaçırmak istediği kıza kurşun yağdırdı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Kaçırmak istediği kıza kurşun yağdırdı!
Son dakika: Kocaeli'de bahçıvanlık yaptığı villanın havuzunda öldü!
GÜNDEM Bahçıvanlık yaptığı villanın havuzunda öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.