İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacı ile çalışma başlattı.



Bu kapsamda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1'i Suriye uyruklu, 2 şüpheli ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.