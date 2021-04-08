Mersin'de tarihi eser operasyonu

AA

Mersin'de, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler Toros ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerin aracında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müzesi yetkililerine teslim edildi.