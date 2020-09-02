Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) Tömük Mahallesinde bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Evde ve zanlıların üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, biri kuru sıkı 2 tabanca, silahlara ait fişek ve 2 bin 320 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.