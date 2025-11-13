Mersin'de yürek yakan olay, Anamur ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Bir inşaatın üçüncü katında Alperen Uygun'un (16) asansör boşluğuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uygun, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

STAJYER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gittiği öğrenilen Uygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun cenazesi, Bozyazı ilçesi Doğancılar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.