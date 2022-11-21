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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk ve Slovenya maçı hazırlıklarına başladı

DHA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk ve Slovenya maçı hazırlıklarına başladı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde evinde Arnavutluk ve Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Mersin'de çalışmalara başladı.
Milliler, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Mersin'de oynayacağı Arnavutluk ve Slovenya karşılaşmaları öncesi Servet Tazegül Spor Salonu'nda toplandı. Milli sporcular, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri de takip etti.
Avrupa Şampiyonası'nda yer almak istediklerini belirten başantrenör Memnun, "Takımımız gruptaki ilk pencere maçlarını geçtiğimiz yıl en büyük rakibimiz olan Polonya ve Slovenya'yı yenerek 2 galibiyet ile kapayarak grupta avantajlı duruma geldi. Mersin'de çok önemli iki maç oynayacağız. Amacımız bu avantajımızı korumak ve bu gruptan birinci çıkıp 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer almak. Avrupa Şampiyonası, olimpiyatlara gitme hakkı kazanacak takımları da belirliyor. Dolayısıyla büyük hayallerimiz var. Öncelik, Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. Oraya gitmek için bu gruptan birinci çıkmamız lazım. Ya da düşünmek istemiyoruz ama 10 gruptan en iyi 4 tane 2'nci de katılacak. Avantajımızı korumak için buradayız. Takımın havası, oyuncuların isteği iyi. Türkiye Milli Basketbol Takımı ülkemizi çok iyi temsil etmiş bir takım. Yeni arkadaşlar var ama o mücadeleci ruh her zaman burada. Yeni arkadaşlara bunu anlatmak için tecrübeli arkadaşlar var. Biz Arnavutluk'la oynarken Slovenya ile Polonya oynuyor. O maçın sonucuna göre Slovenya galibiyeti bizi direkt gruptan birinci olarak çıkarabilir. Slovenya maçı bizim için önemli. İyi bir takım. Mücadeleci bir takım. En iyi şekilde hazırlanacağız. Mersin seyircisinin desteğine ihtiyacımız var. Özellikle Pazar günü Slovenya maçında coşkulu bir taraftar görmek istiyoruz" dedi.
CANITEZ: GÜZEL İKİ MAÇ ÇIKARTIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ
Takım kaptanı Tuğçe Canıtez ise, "Genç bir takımımız, güzel bir kadromuz var. Başantrenörümüz ile seneler önce de çalıştık. Hazırlıklarımızı başladık şu anda. Bizim için güzel iki maç olacak. Slovenya maçı bizim için özellikle çok önemli. Mersin'de daha önce de maçlarımız oldu. Taraftarın desteği inanılmazdı. Bu maçlarda bu taraftarların önünde oynamak bizim için çok keyifli olacak. Güzel iki maç çıkartıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 24 Kasım Perşembe günü Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda Arnavutluk ve 27 Kasım Pazar günü de Slovenya ile karşı karşıya gelecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Karşılaşmaların oynanacağı salon
-A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın çalışması
-Başantrenör Ekrem Memnun ile röp
-Takım kaptanı Tuğçe Canıtez ile röpDHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-11-21 14:39:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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