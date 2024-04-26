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        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinin arkadaşları yoruldukları için tırmanışa devam etmemiş

        MERSİN'in Toroslar ilçesinde Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın (79) 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'nda kaybolduğu olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:34 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:40
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        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinin arkadaşları yoruldukları için tırmanışa devam etmemiş
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        MERSİN'in Toroslar ilçesinde Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın (79) 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'nda kaybolduğu olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tırmanış yapan Taşpınar'ın iki arkadaşıyla bölgeye gittiği, onlar yorulunca Ereğli ilçesinden gelen dağcılarla zirveye çıktığı kaydedildi.

        Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürlüğünü yürüten Mustafa Taşpınar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında iki arkadaşıyla Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı. 2 bin 200 metrede kamp kuran grup, tekrar yollarına devam ederken, 2 bin 700 metrede Taşpınar'ın yanındaki arkadaşları yorulunca devam etmek istemedi. Bu sırada Konya'nın Ereğli ilçesinden gelen Ereğli Dağcılık Kulübü üyeleri, Taşpınar ve arkadaşlarının olduğu yerden zirveye doğru tırmanışa geçti.

        ZİRVEYE ULAŞMIŞ

        Taşpınar da bu kulübün üyeleriyle yoluna devam etti. Kulüp üyeleri ile Taşpınar, Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı. Faaliyetin sona ermesiyle birlikte dağcılar inişe başladı. Kulübün üyelerinden biri arkadan gelerek, iniş yolundaki dağcıları takip etti. Ancak Taşpınar, kulüp üyesi olmadığı için grubun içerisinde olup olmadığı fark edilmedi. Kulüp üyeleri iniş yaptıktan sonra Taşpınar'ın arkadaşlarıyla karşılaşınca yanlarında olmadığı saptandı. Bunun üzerine Taşpınar'ın kaybolduğu ortaya çıktı. Taşpınar'ın tuvalet ihtiyacı için gruptan ayrılmış olabileceği değerlendirildi.

        HER YERDE ARANIYOR

        Mustafa Taşpınar'ın dağcı arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, Taşpınar'ın bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve AKUT Mersin personelinin de katıldığı arama çalışmalarında dron ve jandarma iz takip köpeği ile helikopterler de kullanıldı. Geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı. Taşpınar için başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi.

        Ekipler, bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başladı. Cep telefonlarının etkin olabilmesi için ekipler tarafından mobil baz istasyonu da kuruldu.

        TECRÜBELİ DAĞCI

        Emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın uzun yıllardır Konya'da faaliyet gösteren dağcılık kulüpleriyle tırmanışlara katıldığı belirtildi. Taşpınar'ın daha önce geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Konya’nın Meram ilçesindeki 2 bin 53 metrelik Loras Dağı ile 2 bin 10 metrelik Ağlayan Çal Dağı, 2 bin 481 metrelik Karaman'daki Hacıbaba Dağı'nın da aralarında olduğu zor arazi yapısının bulunduğu dağlara tırmandığı kaydedildi. Taşpınar'ın tecrübeli bir dağcı olduğu için arazi şartlarında hayatta kalabileceği de değerlendiriliyor.

        Ekipler, havadan ve karadan Taşpınar'a ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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