Mersin'de çeşitli suçlara karışan 6 şüpheli yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, makinalı tabanca ve bu silaha ait şarjör, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 144 dolu tabanca fişeği, 17 tüfek kartuşu, plastik maske gözlük, 2 plastik el bombası görünümünde replika ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli'de dolandırıcılık, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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