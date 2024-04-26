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        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Uyuyan Güzel"i sahneleyecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Uyuyan Güzel" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:49 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:49
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Uyuyan Güzel"i sahneleyecek
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Uyuyan Güzel" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

        MDOB'un açıklamasına göre, orkestra şefliğini Artun Hoinic'in yapacağı eserin sorumluluğunu Erdoğan Şanal üstlenecek.

        Dekoru Hatice Kaptı, kostümleri Nursun Ünlü imzasını taşıyan eserin ışık tasarımını ise Tarı Deniz yapacak.

        İki perdelik eserde MDOB bale sanatçıları sahne alacak.

        Bale, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta saat 20.00'de, 4 Mayıs'ta saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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