Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Çukurova Basketbol Kulübünün adı, logosu ve temsil renkleri değişti

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin'in yeni adı, logosu ve renkleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova Basketbol Kulübünün adı, logosu ve temsil renkleri değişti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin'in yeni adı, logosu ve renkleri tanıtıldı.

        Yenişehir ilçesindeki kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, Mersin ekibinin ismi, logosu ve renklerinin değişimine ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

        Açıklanan değişikliklere göre, adındaki "Çukurova Basketbol Kulübü" ifadesi kaldırılan kulübün yeni ismi ÇBK Mersin oldu.

        Logosunda da revizeye gidilen Mersin ekibinin yeni sezon öncesi temsil renkleri "siyah, turuncu ve beyaz" olarak belirlendi.

        Toplantıda konuşan ÇBK Mersin Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, kulübün kurulduğu yıldan beri finallerin takımı olduğunu söyledi.

        Son yıllarda takıma ilginin giderek arttığını anlatan Adalıoğlu, destekleri için kentteki yöneticilere ve taraftara teşekkür etti.

        - Ünlü: "Şampiyonluğa ulaşacak bütçeler oluşturulacak"

        Mersin ekibinin genel koordinatörü Ender Ünlü de kadın basketbolunda dünyanın en iyi seviyelerine geldiklerini ifade etti.

        Kamu yöneticileri ve belediyelerin destekleriyle iki yıllık yeni bir plan hazırladıklarını belirten Ünlü, "Şampiyonluğa ulaşacak bütçelerin oluşturulacağının müjdesini vermek istiyorum. Mersin'in en büyük marka değeri olan ÇBK Mersin takımının artık kupa kazanması gerektiğini düşündüğümüz için iki yıllık böyle bir programlama yaptık. Kadınlar liginde Avrupa'nın en büyük organizasyonunu, en büyük yatırımlarını yapan kulüp olduğumuzu kentimize gelen FIBA yetkilileri söylemiş durumda." diye konuştu.

        Ünlü, Çukurova Basketbol Kulübü'nün "Adana takımı" olarak dile getirilmesi nedeniyle isim değişikliğine gitmeye karar verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Mersin'in takımı olmamız adına bundan sonra bütün medya ve yayınlarımızda 'ÇBK Mersin' olarak anılmak istiyoruz. Logomuzda yine Toros Dağları'nda yaşayan vaşak var. Bu defa karşı cepheden görüntüsünü koymak istedik çünkü vaşağın en büyük özelliklerinden biri kulaklarıdır. Onun daha net görünmesini istedik. Renklerimiz de beyaz, turuncu ve lacivertti. Ülkemizde çok talihsiz bir deprem yaşadık. En çok da bu coğrafyaya yakın yerler etkilendi. Her maç siyah formayla çıkma imkanımız olmadığı için onları da her çıktığımız maçta anmak adına lacivert olan rengimizi siyaha çevirerek her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istedik."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"

        Benzer Haberler

        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Uyuyan Güzel"i sahneleyecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Uyuyan Güzel"i sahneleyecek
        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinin arkadaşları yoruldukları i...
        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinin arkadaşları yoruldukları i...
        Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
        Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
        Mersin'de organize suç çetesi operasyonu: 6 gözaltı
        Mersin'de organize suç çetesi operasyonu: 6 gözaltı
        Mersin'de çeşitli suçlara karışan 6 şüpheli yakalandı
        Mersin'de çeşitli suçlara karışan 6 şüpheli yakalandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı