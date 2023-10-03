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        Silifke'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:15
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        Silifke'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı.

        İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

        Yağış nedeniyle Saray Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi, trafikte aksama yaşandı.

        Bir vatandaş, tıkanan yağmur suyu giderlerini kürekle açmaya çalıştı.

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