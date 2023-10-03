Silifke'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı.
Giriş: 03.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:15
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.
Yağış nedeniyle Saray Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi, trafikte aksama yaşandı.
Bir vatandaş, tıkanan yağmur suyu giderlerini kürekle açmaya çalıştı.