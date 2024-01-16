Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:Mersin

Hakemler:Ali Yılmaz, Mehmet Kapluhan, Azad İlhan

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Ghoulam (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı (Dk.63 Ömer Faruk Beyaz), Burak Bekaroğlu, Matondo (Dk. 80 Hodzic), Rayane, Fernandes, Dele-Bashiru (Dk. 70 Boudjemaa), Rivas (Dk. 63 Oğuzhan Matur), Strandberg

Sakaryaspor: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes (Dk. 46 Simon), Berat Can Şanlı (Dk. 46 Erdi Dikmen), Oğuz Yıldırım (Dk. 77 Umut Uzun), Bülent Cevahir, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 85 Kerem Yusuf Aydın), Burak Süleyman, Murat Cem Akpınar, Dimitrov (Dk. 66 Ali Ülgen), Kasongo

Goller: Dk. 3, Dk. 23, Dk. 31 ve Dk. 90 Strandberg, Dk. 41 Dele-Bashiru (Hatayspor), Dk. 19 Dimitrov (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Berat Can Şanlı, Dk. 45 Oğuz Yıldırım, Dk. 54 Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Dk. 75 Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor)

MERSİN

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