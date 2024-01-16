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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 16.01.2024 - 19:02
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Ali Yılmaz, Mehmet Kapluhan, Azad İlhan

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Ghoulam (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı (Dk.63 Ömer Faruk Beyaz), Burak Bekaroğlu, Matondo (Dk. 80 Hodzic), Rayane, Fernandes, Dele-Bashiru (Dk. 70 Boudjemaa), Rivas (Dk. 63 Oğuzhan Matur), Strandberg

        Sakaryaspor: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes (Dk. 46 Simon), Berat Can Şanlı (Dk. 46 Erdi Dikmen), Oğuz Yıldırım (Dk. 77 Umut Uzun), Bülent Cevahir, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 85 Kerem Yusuf Aydın), Burak Süleyman, Murat Cem Akpınar, Dimitrov (Dk. 66 Ali Ülgen), Kasongo

        Goller: Dk. 3, Dk. 23, Dk. 31 ve Dk. 90 Strandberg, Dk. 41 Dele-Bashiru (Hatayspor), Dk. 19 Dimitrov (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Berat Can Şanlı, Dk. 45 Oğuz Yıldırım, Dk. 54 Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Dk. 75 Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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