Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular, 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.
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