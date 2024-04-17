Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular, 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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