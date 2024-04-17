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        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:02
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        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular, 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.

        Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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