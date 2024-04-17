Mersin'de sahte iş ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı yakalandı

Kendilerine ulaşan vatandaşlardan kapora ve depozito adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 19 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada sahte iş ilanları paylaşan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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