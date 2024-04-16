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        Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 9'uncu gemi, Mersin'den uğurlandı

        GAZZE halkına ulaştırılması için hazırlanan ve içerisinde 3 bin 774 tonluk yardım malzemesi bulunan 9'uncu 'İyilik Gemisi' Mersin'den uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:05
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        Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 9'uncu gemi, Mersin'den uğurlandı
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        GAZZE halkına ulaştırılması için hazırlanan ve içerisinde 3 bin 774 tonluk yardım malzemesi bulunan 9'uncu 'İyilik Gemisi' Mersin'den uğurlandı.

        Kızılay bağışçıları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile temin edilen gıda, un, bebek malzemeleri ve uyku tulumu kolilerinden oluşan 3 bin 774 tonluk yardım, Mersin Limanı'nda bekleyen gemiye yüklendi. Limanda düzenlenen törene Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende konuşan Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım götüren ülke olduğunu söyledi. Yılmaz, bağışçıların katkısıyla Gazze'ye yardımların süreceğini kaydetti. Törenle yola çıkan gemi, yaklaşık 48 saat sürecek deniz yolculuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El- Ariş Limanı'na ulaşacak. Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, TIR'larla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak. Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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