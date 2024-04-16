Mersin'de park halindeki 20 aracın lastikleri kesildi

Aracının lastiği kesilen İsmail Toğa, gazetecilere, komşularının uyarısıyla durumu öğrendiğini belirterek, "Dün 2 aracın lastiğini patlatmışlardı. Bugün de bizim araçların lastiklerini patlatıp kaçmışlar. Lastikleri patlatan kişiyi tanımıyoruz. Şikayetçi olduk, polisler gerekli çalışmaları başlattı." dedi.

Cami Şerif Mahallesi'nde araçlarını park eden vatandaşlar, araçlarının tekerleklerinin kesildiğini fark etti.

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